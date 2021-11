Frp vil ha dansk-norsk dialog om asylmottak i Afrika

innenriks

– Vi bør no omgåande etablere kontakt med Danmark og vere med på dette, seier Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Han viser til at den sosialdemokratiske regjeringa i Danmark jobbar med å etablere asylmottak i Afrika og andre stader der dei vil sende asylsøkjarar som kjem til den danske grensa.

Dette er noko Frp lenge har ivra for i Noreg, og i valkampen gav Arbeidarpartiet signal om at dei kunne vere opne for eit samarbeid med danskane.

– Utgangspunktet vårt er at vi òg ønskjer tredjelandssamarbeid for å få slutt på dødsreisene over Middelhavet. Men vi må finne løysingar som er praktisk mogleg og i tråd med dei internasjonale pliktene våre, sa Arbeidarpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til Dagens Næringsliv i sommar.

– Lytt til danskane

Då understreka han likevel at Ap berre vil sende asylsøkjarar til eit trygt tredjeland dersom ein kan dokumentere at personen har vore i dette landet tidlegare og at Noreg har ein avtale med landet.

No ønskjer Wiborg avklaringar frå Støre-regjeringa.

– Den klare oppmodinga mi er at dei no må lytte til danskane. Dette er danske sosialdemokratar, det er ikkje berre Frp som meiner dette. No kjem lakmustesten for regjeringa. Har det berre vore prat, eller meinte dei dette, spør han.

Danmark inviterer

I førre veke tok Frps Tor André Johnsen opp saka i Nordisk råd i København.

Danmarks minister for utviklingssamarbeid og nordisk samarbeid, Flemming Møller Mortensen, stadfesta at dei framleis ønskjer eit samarbeid med Noreg og andre land om saka.

– Vi synest frå dansk side at asylsystemet som finst i dag, har spelt fallitt. Altfor mange døyr på ei farefull flukt over Middelhavet, og derfor skal vi gjere noko anna, sa Mortensen.

Og heldt fram:

– Eg håpar at vi òg innanfor Norden kan sjå på ei samla haldning til å utvikle alternativ til irregulær migrasjon, som har mange lagnader på samvitet sitt.

Johnsen seier at han vart positivt overraska over svaret.

– Eg får jo stadfesta at dei absolutt ønskjer eit samarbeid, også for å få ordentlege rammer rundt det, sånn at det varetek menneskerettar.

Regjeringa: Vil komme tilbake til det

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justisdepartementet viser til formuleringa Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart samde om i Hurdalsplattforma.

Der står det at regjeringa vil nytte handlingsrommet i dagens lovverk til å «henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet».

– Vi må komme tilbake til korleis dette skal gjennomførast. Det eg kan slå fast, er at regjeringa skal føre ein rettferdig og heilskapleg innvandringspolitikk som er føreseieleg og ansvarlege, og som tek utgangspunkt i breie forlik i Stortinget, skriv Bergmål i ein e-post til NTB.

Ho seier at regjeringa vil delta i samtalar med EU om migrasjonsspørsmål og søkje løysingar mellom europeiske statar.

– Vi skal gjennomføre politikk på dette området på ein skikkeleg og også ansvarleg måte, seier statssekretæren.

(©NPK)