Gravide over 35 år får tilbod om NIPT-test og tidleg ultralyd frå nyttår

innenriks

– Vi er glade for at fleire kvinner snart vil få tilbod om NIPT og tidleg ultralyd. Dette kan bidra til meir tryggleik og betre svangerskapsomsorg for kvinner over heile landet, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseføretaka har ansvar for å tilby dette til gravide i sine område, opplyser regjeringa. Gravide skal få tilbod om tidleg ultralyd rundt veke 12 i svangerskapet.

Kan avdekkje Downs

NIPT står for non-invasive prenatal test og er ei blodprøve som kan påvise kromosomavvik. Testen kan avdekkje om fosteret har Patau syndrom, Edwards syndrom eller Downs syndrom.

Det har gått rundt halvtanna år sidan NIPT vart tillate i Noreg. Det skjedde då Stortinget sa ja til alle dei foreslåtte endringane i bioteknologilova 26. mai i fjor. Samtidig vart det òg tillate med eggdonasjon, assistert befruktning for einslege og tidleg ultralyd.

Kritikk for sommel

Lovendringane skjedde trass i sterk motstand frå KrF. Dåverande partileiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kalla utfallet «eit stort tilbakeslag for likeverdet i Noreg».

Den førre regjeringa fekk kritikk for å bruke lang tid på å innføre endringane.

– Regjeringa fekk ein marsjordre av Stortinget i fjor, men bruker unødvendig tid på å gjennomføre ordren, uttalte Tuva Moflag, Arbeidarpartiets talsperson for bioteknologi, til Vårt Land i august i år.