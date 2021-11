Helse Fonna går til gul beredskap – fullt på fleire avdelingar

innenriks

Helse Fonna administrerer sjukehus og institusjonar i Haugaland, Sunnhordland og delar av Hardanger.

– No er presset på sjukehuset så stort at planlagde behandlingar blir utsett. Dette for å ha beredskap til å ta seg av akutthjelp og behandling av alvorleg sjuke, som kreftpasientar, skriv helseføretaket i ei pressemelding.

– Vi beklagar å måtte utsetje planlagde behandlingar, noko som vil føre til lengre ventetid for pasientane. Slik situasjonen er no, har vi dessverre ikkje noko anna val, seier administrerande direktør Olav Klausen.

I tillegg til mange koronapasientar, er det fullt på fleire avdelingar på Haugesund sjukehus. Helse Fonna har òg høgt sjukefråvær blant medarbeidarane.

– Det blir no rigga til kohortavdeling på lungeavdelinga ved Haugesund sjukehus, og ein ser på korleis ein kan flytte både på pasientar og personell for å sikre forsvarleg drift på best mogleg vis, seier han.

Talet på koronapasientar aukar dag for dag, blir det opplyst.

Onsdag formiddag var ti koronapasientar innlagt ved Helse Fonna, alle på sjukehuset i Haugesund, det høgaste talet sidan månadsskiftet mars/april. To av dei får intensivbehandling.