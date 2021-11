Helsestyresmaktene vurderer koronapass og tredje vaksinedose til fleire

innenriks

– Vi jobbar med tiltak, det har vi gjort særleg sidan førre veke, seier FHI-direktøren til NTB.

Bruk av koronasertifikat i Noreg og tiltak i innreisekjeda, og auka og endra testaktivitet, mellom anna jamleg testing av barn i skular og av helsepersonell, er blant det dei ser på.

Tysdag vart det sett ny smitterekord med 2.126 nye koronatilfelle i Noreg. Det er 500 fleire enn same dag førre veke.

– Smitten aukar i Noreg no. Vi følgjer situasjonen nøye saman med Helsedirektoratet og FHI, og vurderer fleire tiltak fortløpande, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

Vurderer tredje dose til fleire

Helsestyresmaktene vurderer òg om dei skal tilrå ein tredje vaksinedose til fleire. No er denne dosen tilrådd for eldre og helsepersonell.

– Vi vil raskt vurdere om fleire skal få tredje dose i lys av smittesituasjonen. Det er ikkje noko nytt. Vi går heile tida gjennom vaksineråd i lys av smittesituasjonen, seier Stoltenberg til NTB.

Det er ikkje klart når det kjem ei avgjerd om tilrådingar og tiltak, det er opp til regjeringa.

– Eg oppfattar at dei ønskjer å komme med avgjerder raskt, seier Stoltenberg.

Vil unngå inngripande tiltak

At smitten aukar no som samfunnet stort sett er tilbake til normalen, er venta, seier FHI-direktøren. Belastninga i helsetenesta er ei viktigare rettesnor.

– Kommunar og sjukehus varslar tydeleg at det er ei aukande belastning, seier ho.

Det skal likevel mykje til for at inngripande tiltak er forholdsmessige no som mange er vaksinerte.

– Det kan vere aktuelt med kontaktreduserande tiltak lokalt enkelte stader. Men vi meiner det skal vere mogleg å handtere denne situasjonen ved hjelp av mindre inngripande tiltak på grunn av vaksinasjonen. Det er målet, å unngå inngripande tiltak, seier Stoltenberg.

– Innfører ein det lokalt, må ein heile tida vurdere kor lenge dei skal vare. Vi ser på koronasertifikat som eit verkemiddel for å unngå inngripande tiltak over lengre tid, og helst unngå dette heilt, seier ho.

Men deltavarianten, som framleis er den dominerande virusvarianten i Noreg, er noko av grunnen til utfordringane no. Vaksinane verkar nemleg dårlegare på denne varianten, og den smittar lettare enn alfavarianten.

Rask og sterk auke

Korleis situasjonen blir framover, til dømes mot jul, er ikkje mogleg å svare på no, seier Stoltenberg.

– Vi jobbar heile tida for å få raskast mogleg kontroll over situasjonen og vil ha minst mogleg inngripande tiltak.

Det viktigaste no er å få fortgang i vaksinasjonen av tredje dose blant dei eldre, meiner Stoltenberg.

Måndag bad Folkehelseinstituttet kommunane om å prioritere ein tredje dose framfor influensavaksinen.

– Det vi ser no, er ein rask og sterk auke. Vi håpar det skal gå raskt å få kontroll over smitten og få ei utflating og nedgang i talet på innleggingar. Det er målet.

(©NPK)