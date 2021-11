Hurtigbåt har fått motorhavari i dårleg vêr nord for Frøya

innenriks

Redningsselskapet melder på Twitter om krevjande forhold og liten storm i området. Det er ni passasjerar om bord.

Hovudredningssentralen Sør-Noreg melder at aksjonen ser ut til å gå utan stor dramatikk.

– Akkurat no ser det veldig bra ut. Båten er under slep av redningsskøyta Horn Flyer og har komme seg på austsida av Frøya-landet litt i ly for vêret og sjøen, seier redningsleiar Erik Willassen til NTB.

Han seier båten blir slepa langs land sørover mot næraste hamn.

– Det ser ut til å ha gått greitt, og situasjonen er under kontroll. Det er ingen skadde, og det er litt maskinkraft igjen i båten, seier Willassen.

Vetlefjord er ein hurtiggåande passasjerbåt som køyrer lokalruta i området. Den er 20 meter lang.

(©NPK)