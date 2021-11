Kongsberg-sikta blir kravd varetektsfengsla i fire nye veker

innenriks

Politiet vil òg be om brev- og besøksforbod og dessutan medieforbod for heile fengslingsperioden, opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt til NTB.

– Vi kjem til å be om dette på bakgrunn av fare for tap av bevis, seier han.

Bråthen vart den 15. oktober varetektsfengsla i fire veker, også då med brev- og besøksforbod, og full isolasjon dei første to vekene. Fengslinga går ut fredag, og det er då politiet vil krevje å få ho forlenga.

– Det ligg an til å skje gjennom kontorforretning, med mindre det skjer noko heilt spesielt, seier Omholt.

Bråthen er framleis på lukka psykiatrisk helseinstitusjon. 38-åringen er sikta for drap på fem menneske etter angrepet i Kongsberg onsdag 13. oktober. Han har erkjent dei faktiske forholda, men ikkje teke stilling til skuldspørsmålet.

