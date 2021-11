Kripos etterforskar lege som står bak gjentekne feiloperasjonar

innenriks

Den kasakhstanske legen har forlate landet og drege til Tyskland, og nektar å la seg avhøyre, melder NRK. Han kan ende med fengselsstraff dersom han blir tiltalt og dømd.

– Han er sikta for å ha gitt uforsvarleg helsehjelp, seier politiadvokat Hans Olav Røyr til rikskringkastaren.

Røyr seier at politiet kontroll på legen og kvar han oppheld seg. Han har fått utnemnt Carl Henning Leknesund som forsvarer.

Det var Statens helsetilsyn som bad politiet om å reise straffesak mot Sørlandet sjukehus. I april vart sjukehuset sikta for lovbrot. I løpet av etterforskinga har òg legen vorte sikta.

Legen det gjeld sa opp stillinga si ved Sørlandet sjukehus i august i fjor. På det tidspunktet var det ti tilsynssaker mot han og sjukehuset.

Legen jobba tidlegare som overlege ved Sørlandet sjukehus Flekkefjord, der det er dokumentert uforsvarleg behandling og brot på lova, mellom anna gjennom at legen utførte ortopediske operasjonar utan å vere utdanna til det.

Strafferamma for det legen no er sikta for, er inntil tre månaders fengsel. Sjukehuset kan bli straffa med føretaksbot.

(©NPK)