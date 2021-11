Munch-direktør Henrichsen går av neste år

innenriks

Stein Olav Henrichsen, som har vore direktør i over 11 år, gir seg når åremålet hans går ut neste haust. Det stadfestar Henrichsen til Aftenposten.

– Eg vil seie at eg overleverer eit museum i verdsklasse. Eg er veldig stolt over det vi har klart å skape i fellesskap. Vi har løfta fram og revitalisert Edvard Munchs kunstnarskap, seier Henrichsen til avisa.

Oslo kommune har allereie starta jakta på Henrichsens etterfølgjar. Beate Svenningsen, som er kommunikasjonsrådgivar i byrådsavdelinga for kultur, seier dette er ein venta og planlagd prosess.

– Det er ikkje mogleg å sitje lenger enn to åremål, som han har gjort. Så dette er ein prosess vi set i gang for å ha god tid til å finne etterfølgjaren hans, seier Svenningsen.

Henrichsen opplyser at han har fått fleire nye jobbtilbod, men at han ikkje har bestemt seg for kva han skal gjere vidare.

Nyheita om Henrichsens avgang kjem berre nokre veker etter opninga av det nye museet i Bjørvika i Oslo.

(©NPK)