Munch passerer 100.000 besøkjande i helga

Allereie før den offisielle opninga av det nye Munchmuseet, var pågangen etter billettar stor. 15.000 billettar til opningshelga var lagt ut, og alle vart selde i løpet av få timar.

Interessa har ikkje kjølna. Munchmuseet opplyser i ei pressemelding at dei i løpet av helga vil ha passert 100.000 besøkjande på dei tre vekene museet har hatt ope.

– Interessa for det nye museet er enorm, og det ikkje berre målt i talet på gjester. Pressedekkinga har vore massiv, og over 100 internasjonale medium har rapportert heim om opninga, seier Munch-direktør Stein Olav Henrichsen.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier han er både stolt og glad over at så mange besøkjer museet, og seier at han har fått mange gode tilbakemeldingar.

– Munch er ei stor investering for Oslo og vi har høge ambisjonar om å lage ein møteplass for heile byen, heile landet og heile verda, seier Johansen.

