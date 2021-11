innenriks

Talet på registrerte smitta det siste døgnet er 2.126, det høgaste talet sidan starten av pandemien.

– Dessverre ser vi at smittetala held fram med å stige, sjølv om vi er litt usikre på om fleire no testar seg, og at vi dermed fangar opp fleire av mørketala. Når vi ser på sjukehusinnleggingar dei siste vekene, er tendensen likevel klar; det blir stadig fleire covid-19-pasientar som treng behandling. Vaksineeffekten er ikkje nok til å snu trenden no, seier Nakstad til NTB.

