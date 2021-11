Tilsynssak med helsevesenet etter hendinga på Bislett

innenriks

Statsforvaltaren i Oslo og Viken melder at saka vil få høg prioritet hos dei.

– Det er likevel for tidleg å seie noko om kor lang tid vi vil trenge for å undersøkje og vurdere saka. Ut over det har vi ingen opplysningar å gi på dette tidspunktet, skriv dei i ei pressemelding.

Ein mann vart tysdag skoten av politiet på Bislett i Oslo, etter at han hadde prøvd å angripe fleire personar med kniv. Mannen døydde av skadane.

Mannen som vart drepen, hadde fått tvungen psykisk helsevern etter eit knivangrep i 2019. Hendinga skjedde dagen etter mannen slapp ut på kortvarig permisjon frå ein helseinstitusjon.

Til VG utdjupar kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens helsetilsyn kva ein ønskjer å finne ut gjennom tilsyn i enkeltsaker.

– Statsforvaltaren innhentar relevant informasjon, ser på kva helsetenester som er gitt og om dei er forsvarlege, seier ho.