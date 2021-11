Barth Eide om krav til oljestans: – Hjelper ikkje særleg mykje

innenriks

– Løysinga på klimakrisa ligg i at verda over tid fasar ut forbruket sitt av kol, olje og gass og erstattar dei med utsleppsfrie alternativ. Men det hjelper rett og slett ikkje særleg mykje om Noreg isolert sett reduserer oljeproduksjonen sin dersom verda totalt bruker like mykje olje og gass, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Han svarer på utfordringa frå ein ny klimaallianse som vil jobbe for å få ein slutt på produksjon av olje og gass. Danmark, som saman med Costa Rica står i spissen for alliansen, ber Noreg setje ein sluttdato for oljeproduksjonen.

Leitestopp er ikkje løysinga, meiner Barth Eide.

– Då vil etterspurnaden gjere at andre land aukar produksjonen sin, og klimagassutsleppa vil vere uendra, seier den norske klimaministeren.

