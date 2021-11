Coop kuttar opp mot 220 årsverk – oppbemannar med 100 nye

innenriks

– Store forskjellar i innkjøpsvilkår gir ein utfordrande konkurransesituasjon i daglegvarebransjen. Coop jobbar derfor kontinuerleg for å halde oppe eller styrke konkurransekrafta si, seier kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, til Dagbladet Børsen.

Ifølgje Kristiansen er dette ei nedbemanning som har vore varsla sidan 2018, då ein vedtok å utvide hovudlageret på Gardermoen.

– Sjølv om dette har lege i korta sidan 2018, har vi full forståing for at det vert opplevd vanskeleg for våre tilsette, og vi er opptekne av å hjelpe dei som no kan miste jobben med å finne seg nytt arbeid.

(©NPK)