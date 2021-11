Erna Solberg ber ekspertar vurdere ei tilsetjing av Stoltenberg som sentralbanksjef

innenriks

Nato-sjef Jens Stoltenberg blir nemnd som ein aktuell kandidat når jobben som Øystein Olsens arvtakar som norsk sentralbanksjef er lyst ut.

Til VG seier Høgre-leiar Erna Solberg at ekspertar bør vurdere om ei tilsetjing av Stoltenberg vil påverke sjølvstendet til sentralbanken.

– Vi treng ein diskusjon om korleis jussekspertar, marknaden og marknadsaktørane vil oppleve å få ein markant politikar frå eit regjeringsparti som Noregs Bank-sjef, for å få deira vurdering av om dei meiner det vil gjere noko med sjølvstendet til sentralbanken, seier Solberg til avisa.

Onsdag sa Sveinung Rotevatn (V) at han fryktar at Stoltenberg som sentralbanksjef kan bli mistenkt for å ta politiske omsyn i rentefastsetjinga.

Stillinga er eit åremål på seks år med moglegheit fór inntil seks år til. Søknadsfrist er 9. desember.

Ifølgje Dagens Næringsliv kjem Stoltenberg, som er ferdig som Nato generalsekretær neste haust, til å seie ja viss han blir spurt.

