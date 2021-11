Fugleinfluensa påvist hos verpehøns i Rogaland

innenriks

Mattilsynet opplyser at risiko for smitte til menneske blir vurdert som svært låg, men at det er ein veldig alvorleg situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet.

– Fugleinfluensa fører som regel til alvorleg sjukdom og død hos smitta fuglar. Sjukdommen er svært smittsam mellom fuglar. Alle dyr i det smitta fjørfehaldet er avliva og det blir pålagt restriksjonar for fjørfehald i eit større område rundt besetninga for å hindre vidare smittespreiing, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet.