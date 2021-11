John Fredriksen-fond kjøper seg inn i skianlegg

innenriks

Eigarposten til selskapet, som er børsnotert i Stockholm, skal ha kosta Fredriksen opp mot 2,4 milliardar kroner, skriv E24. Aeternum blir etter oppkjøpet den nest største eigaren i Skistar.

– Skistar er eit selskap med unike verdiar gjennom verksemda si i Åre, Sälen, Vemdalen, Trysil og Hemsedal. Vi er svært glade for at Aeternum eksklusivt fekk moglegheita til å bli eigar og trur at vi kan bidra til den langsiktige verdiskapinga til selskapet, skriv fondsforvaltar Vegard Søraune i ei fråsegn om oppkjøpet.

Salet av eigarposten gjekk direkte mellom den svenske eigaren Erik Paulsson og familien hans og Aeternum-fondet.

