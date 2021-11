Nakstad: Helsedirektoratet har gitt tilrådingar knytt til koronapass-bruk i Noreg

innenriks

– Vi har ikkje tilrådd nokon nasjonale nedstengingstiltak no, men vi har i våre råd til regjeringa fokusert på forsterka smittevern, TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), grensekontroll, og dessutan koronasertifikat, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han vil ikkje utdjupe konkret kva tilrådingane går ut på. Men helseminister Ingvild Kjerkol har mellom anna gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere bruken av koronasertifikat innanlands i Noreg. Dette arbeidet er no ferdig og overlevert regjeringa.

– Så skal regjeringa ta avgjerdene sine om koronasertikatet skal nyttast, og i kva omfang det eventuelt skal brukast, seier Nakstad.

– Men det som er viktig å hugse på ved eventuell bruk av eit slikt sertifikat, er at det i så fall blir gjort for å unngå nedstengingar og for å kunne halde samfunnet mest mogleg ope, seier han.

Regjeringa har kalla inn til koronapressekonferanse fredag klokka 12. NTB har kontakta Helsedepartementet med spørsmål om koronapass, men departementet viser til pressekonferansen til regjeringa.

Koronapass står sterkt i andre land

Koronasertifikatet var i ein periode i bruk i Noreg, til dømes ved innslepp på større arrangement som fotballkampar og liknande.

Ei rekkje land i Europa har allereie i lang tid nytta seg av koronasertifikat i større skala. For å sleppe inn på kafear, utestader og kulturarrangement har ein måtta vise fram eit gyldig pass, som bevis at ein anten er vaksinert, har oppnådd immunitet ved gjennomført sjukdom, eller at ein har testa negativt på covid-19.

I Danmark har smitten mangedobla seg den siste tida etter at landet gjenopna i september. Statsminister Mette Frederiksen varsla tidlegare denne veka at dei vil på nytt innføre krav om koronapass. Det skal mellom anna gjelde på innandørs serveringsstader, nattklubbar og større konsertar, som er samanhengar der folk samlast tett.

Dette har ført til at mange uvaksinerte danskar no har teke steg for å vaksinere seg, og dessutan at fleire har bestilt time for å få andre og tredje dose.

Også i Frankrike har ein i lenger tid måtta vise fram koronasertifikat. No har styresmaktene vedteke at alle franskmenn over 65, må ha vorte vaksinert med tredje vaksinedose for at koronasertifikatet skal vere gyldig.

– Pandemien er ikkje over i Noreg

Til liks med andre europeiske land har smitten auka betrakteleg i Noreg den siste tida. Fleire stader har ein registrert dei høgaste smittetala gjennom heile pandemien. Smitteauken har likevel ikkje komme som noka overrasking for helsestyresmaktene.

– Vi har sett dette komme heilt sidan august, vi har snakka om dette og gjort førebuande arbeid gjennom heile hausten, seier Nakstad.

Noreg gjenopna samfunnet i slutten av september, og mange feira at pandemien hadde sleppt taket då dåverande helseminister Bent Høie pakka saman tommestokken. Fleire stader har likevel no igjen innført kravet om å halde éin meters avstand i tillegg til ei rekkje andre lokale tiltak.

– Vi har aldri sagt at pandemien er over, men vi har sagt at vi kan leve meir normalt på grunn av vaksinasjonen. Pandemien er ikkje over, verken i Noreg eller i verda, og den vil sannsynlegvis ikkje vere over før om ei god stund, seier Nakstad.

– Eg trur folk har sett pris på å få ein pause frå pandemien gjennom sommaren, men eg trur likevel at folk er motiverte for å gjere ein innsats når dei ser at det gjer det mogleg å leve meir normalt gjennom vintersesongen, seier han.

