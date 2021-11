Ni personar sikta for menneskesmugling i Drammens-området

innenriks

– Vi kan stadfeste at fleire personar er arresterte og no sikta i ei sak som omhandlar organisert menneskesmugling. Menneskesmugling kan innebere at nokon med forsett hjelper ein utlending til å flytte til eit land der ein ikkje har opphaldsløyve eller statsborgarskap, seier einingsleiar Torill Sorte i Sør-aust politidistrikt i ei pressemelding.

Nokre av dei arresterte er òg mistenkte for å opphalde seg ulovleg i Noreg.

Også Oslo politidistrikt er involvert i etterforskinga, som har gått føre seg i fleire månader. Arrestasjonane har skjedd på Austlandet, mellom anna i Drammen, og det er både kvinner og menn som er arresterte, skriv Drammens Tidende.

Fengslingsmøta går føre seg gjennom torsdag i Buskerud tingrett i Drammen.

