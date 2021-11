Noreg signerte miljøerklæring for barn

innenriks

Erklæringa tek på alvor at klimakrisa er ei barnerettskrise, og at barn og unges prioriteringar, behov og rettar derfor skal vege tungt i det grøne skiftet, skriv Unicef Noreg i ei pressemelding.

– Det er viktig at barn og unge blir lytta til og får ei rolle i utforminga av klimapolitikken. Noreg skal halde fram med å arbeide for at barn og unge blir lytta til både i nasjonale og internasjonale prosessar, seier klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap).

Til no har over 20 land slutta seg til erklæringa, med mål om å setje søkjelys på barn og unges rettar – særleg retten til eit trygt klima og eit sunt miljø – i implementeringa av Parisavtalen.

– Ved å støtte denne erklæringa, forma ut av barn og unge, sender regjeringa eit sterkt signal til oppveksande generasjonar om at Noreg vil ta deira rett til å bli inkludert og lytta til i klimapolitikken på alvor, seier generalsekretæren i Unicef Noreg, Camilla Viken, som meiner det er på høg tid at barn blir sett, høyrt og teke på alvor i klimapolitikken.

