Over 200 dyr må avlivast etter bruk av ulovleg medisin

– Den ulovlege medisineringa vart avdekt gjennom eit ordinært, risikobasert tilsyn. Så langt har vi avdekt at 21 veterinærar i ulike delar av landet har nytta legemiddel som inneheld det ulovlege verkestoffet kloramfenikol, opplyser Mattilsynet.

Alle dei matproduserande dyra som har fått legemiddelet, skal no avlivast og blir destruert. Det same kan skje med andre dyr som tilhøyrer ei besetning der ein ikkje er sikker på kva for dyr, eller ikkje kan sannsynleggjere kva for dyr som har fått legemiddelet.

– Det er snakk om at 200 til 300 dyr er ramma. Talet er ikkje endeleg før neste veke. No skal vi bruke tida framover til å gjere undersøkingar slik at avgjerda vi tek, er treffsikker, seier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til NTB.

Han seier vidare at Mattilsynet ikkje fryktar at fleire dyr er ramma i saka.

– Bruken av andre ulovlege verkestoff vil no bli følgd opp, seier han og legg til:

– Legemiddelet som er teke i bruk i dette tilfellet, er ein augesalve. Det er òg litt av grunnen til at vi går ut med dette, vi ønskjer å gjere andre veterinærar og dyreeigarar merksame på forbodet mot bruken av kloramfenikol til matproduserande dyr, seier Tronerud.

