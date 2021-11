SV vil auke CO2-avgifta – og pumpeprisen

innenriks

– Avgifter er det mest treffsikre middelet for å få ned klimagassutsleppa, slår SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski fast overfor NTB.

Tiltaket ligg inne i SVs alternative statsbudsjett for neste år, som blir lagt fram måndag. Deretter blir det budsjettforhandlingar med regjeringspartia Ap og Sp.

50 prosent til neste år

I budsjettforslaget sitt har Støre-regjeringa lagt inn ein auke i CO2-avgifta neste år på 28 prosent, og i 2030 skal ho etter planen vere på 2.000 kroner.

SV vil på si side auke CO2-avgifta med heile 50 prosent neste år, frå dagens nivå på om lag 590 kroner.

– CO2-avgifta er det aller mest effektive tiltaket vi kan gjere, det kuttar utslepp i morgon om vi innfører det i dag. Det er den typen klimatiltak vi treng no, seier Kaski.

Auka pumpepris

Med SVs forslag vil pumpeprisen på bensin auke med 69 øre, medan prisen på diesel går opp 1,38 kroner til neste år.

Auken inkluderer likevel vegbruksavgifta, som Støre-regjeringa vil redusere for å kompensere for auken i CO2-avgifta.

Det vil ikkje SV vere med på.

– Vi må få folk i by og land over på elbilar. Det å setje ein pris på utsleppa er ein føresetnad for å få dei ned, seier Kaski.

Folkebonus

I staden for kutt i vegbruksavgifta vil SV innføre ein folkebonus på 1.500 kroner for folk med inntekt lågare enn 500.000 kroner for å kompensere for høgare CO2-avgift.

– Det er ein mykje meir treffsikker måte å nå folk på enn reduksjon i vegbruksavgifta. Det gir ein mykje betre sosial treffsikkerheit og svekkjer ikkje klimaeffekten, seier Kaski.

– Kor sannsynleg er det at regjeringspartia vil gå med på dette i budsjettforhandlingane?

– Dette er ein annan veg til å nå dei klimamåla Ap og Sp forplikta seg til i Hurdalsplattforma. Dette er noko dei må vere med på, seier Kaski.

Åtte millionar tonn

Ifølgje SV vil ei opptrapping av CO2-avgifta til 2.000 kroner innan 2030 redusere CO2-utsleppa dei neste åra med i alt åtte millionar tonn.

Med redusert vegbruksavgift vil utsleppskuttet bli redusert med 1,5 til 2 millionar tonn.

– Så langt ser det dårleg ut for klimaet om Støres regjering skal få bestemme. Dei har lagt fram eit budsjettforslag som aukar utsleppa. Det kjem vi til å jobbe for å endre, seier Kaski.

