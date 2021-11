Siktet i William Nygaard-saka nektar for å ha noko med drapsforsøket å gjere

innenriks

Nygaard vart skoten utanfor huset sitt i Oslo i oktober 1993. I 2018 sikta politiet to personar for drapsforsøk eller medverknad til drapsforsøk, men politiet sa ikkje noko om kven dei sikta var.

Ifølgje NRK bur éin av dei sikta i Libanon, og kanalen har møtt han på eit hotell i Beirut.

Libanesaren budde i Noreg frå 1989 til 1996, og seks veker etter at skota ramma Aschehougs forlagssjef, vart han oppsøkt av politiet heime på Bjølsen i Oslo.

– Tre politifolk tok seg inn hos meg, to menn og ei kvinne. Dei opna skap og skuffer, gjennomsøkte stova og kjøkkenet. Dei gjekk gjennom alle klesskapa på jakt etter ei jakke, seier han.

Mannen hevdar at politiet tok med seg ein stresskoffert med alle dei private papira hans.

– Men eg hadde ingenting med drapsforsøket å gjere, seier libanesaren.

Han seier at han gjerne kan komme til Noreg for å la seg avhøyre om saka.

Kripos ønskjer ikkje å kommentere NRKs intervju.

Nygaard var forlagssjef då Aschehoug gav ut Salman Rushdies bok «Sataniske vers» i april 1989. To månader tidlegare hadde Irans leiar ayatolla Khomeini utskrive ein fatwa som kravde at Rushdie og andre som hadde vore involvert i utgivinga av boka, måtte avrettast fordi boka vart oppfatta som blasfemisk mot islam.

Då siktingane mot dei to mennene vart kjent i 2018, uttalte Nygaard at han var letta.

– Eg er letta og fornøgd med utviklinga i saka, ikkje minst at påtalemakta og politiet seier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», sa han til NTB.

(©NPK)