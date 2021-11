Siri Kalvig får leiarpris for bruk av kunnskap i klimasaka

innenriks

Prisen blir delt ut av HR Noreg.

Opphavleg vêrkjendis på TV 2 og grunnleggjar av StormGeo er Siri Kalvig no leiar for klimainvesteringsselskapet til staten Nysnø, som investerer i løysingane i framtida for klimakrisa.

– Ho har kombinert vitskap og gründerånd i heile karrieren sin og ikkje vore redd for å ta fatt på heilt nye roller og utfordringar. Dette er leiareigenskapar som Noreg vil trenge mykje av i tida framover, heiter det i grunngivinga til juryen.

Tove Selnes, styreleiar i HR Noreg, seier Kalvigs leiareigenskapar trengst når det skal mobiliserast for oppslutning for krevjande, felles mål, mål som krev endring og kanskje òg gjer litt vondt.

Kalvig set stor pris på anerkjenninga prisen representerer.

– Eg har alltid hatt eit sterkt engasjement for miljøsaka og vil bruke drivkrafta mi til å få til endringar til det betre. ‘Evna forpliktar' har vorte eit slags slagord for meg. Det handlar om å få tilsette til å bruke det fulle potensialet sitt gjennom å gi ansvar og motivere, seier Kalvig.

