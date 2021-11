Småbarnsmor Jannike fekk brilleløfte av Støre – vart droppa i budsjettet

innenriks

– Det viser jo berre kva politikk er. Så lenge dei får stemmene, betyr det ikkje så mykje for dei korleis det går for dei som har stemt på dei, seier småbarnsmor Jannike Elise Nielsen frå Knarvik til NTB.

Dottera, Milla-Sofie (6), har sterkt nedsett syn og kan knapt sjå utan briller. Derfor vart familien hardt ramma då Solberg-regjeringa kutta i brillestøtta i 2020.

Men i valkampen i år fekk familien besøk av Ap-leiar Jonas Gahr Støre og rådgivarane hans. Med pressa på slep lova Støre å forbetre brillestøtteordninga i løpet av hundre dagar med ny regjering.

– Det er jo litt flautt når dei går så hardt ut og seier at dei skal fikse dette med ein gong dei kjem i regjering, og så gjer dei det ikkje. Det viser i alle fall heilt tydeleg for folk at dei er eit parti som ikkje meiner det dei seier, seier Nielsen.

– Vil bruke meir tid

I endringane i neste års budsjett har regjeringa ikkje sett av ei krone til å betre brillestøtteordninga.

Det betyr at Støre-regjeringa i utgangspunktet tidlegast får gjort dette i revidert budsjett til våren – med mindre SV grip inn og tvingar det gjennom i budsjettforhandlingane.

Statsminister Jonas Gahr Støre seier til NTB at regjeringa har laga eit budsjett på kort tid og innanfor tronge rammer, og derfor ikkje har klart å rette opp i alle kutta til den førre regjeringa.

– Eg forstår godt at mora til Milla-Sofie er skuffa. Eg sa vi skulle lage ei betre ordning for barn som treng briller, og det står eg ved, men vi klarte det ikkje i denne runden, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Blindeforbundet skuffa

Seksjonsleiar Sverre Fuglerud i Noregs Blindeforbund seier til NTB at dei er skuffa.

– Vi trudde og håpa dei hadde komme lenger, og er skuffa over at det ikkje ligg inne pengar til neste år. Det hadde vi faktisk rekna med, særleg i lys av at dette ligg inne i 100-dagersplanen til Arbeidarpartiet.

Forbundet set no si lit til SV og budsjettforhandlingane.

– Dette betyr kolossalt mykje for tusenvis av familiar. Mange må prioritere bort andre ting fordi dei har kjempevanskar for å få økonomien til å gå i hop, eller dei må la barna gå utan briller, seier han.

Fuglerud påpeikar at ei ny ordning ikkje hadde trunge å vere klar for at regjeringa kunne sett av pengar til formålet i budsjettet.

– Det var jo sånn den førre regjeringa gjorde då dei stramma inn ordninga. Dei la inn ein gevinst i budsjettet for innstramminga, og så jobba dei vidare med regelverket etterpå. På motsett vis kunne regjeringa sett av pengar no. Og så kunne dei heller justere summen i revidert budsjett neste år dersom dei bommar.

– Lågmål

Jannike Elise Nielsen i Knarvik kjøper heller ikkje argumentet om for dårleg tid.

– Det blir for lettvint å gøyme seg bak det. Eg veit dei har fått veldig mange innspel frå alle kantar på korleis dei kan fikse ordninga sånn at den blir rettferdig for alle. Og dei sa dei kunne gjere det på dei første hundre dagane sine. Då har eg ikkje forståing for at dei no seier dei må vente.

Ho skjønner ikkje heilt kvifor regjeringa tillèt seg å vente, om dei verkeleg har forstått alvoret i saka.

– Viss besøket hos oss berre har vorte brukt som eit valkampstunt, er det lågmål. Dei bruker ungane i Noreg som ser dårleg til å få veljarar. Det er ikkje greitt, seier ho.

Ap: Arbeidar vidare

Støre seier han vil halde fram med å jobbe for ei betre brilleordning. Han meiner regjeringa har gjort budsjettet meir rettferdig, mellom anna ved å forlengje stønadsperioden for arbeidsavklaringspengar.

– Brillestøtta er ei anna sak vi gjerne skulle løyst med ein gong. Det fekk vi altså ikkje til i denne runden med endringar i budsjettet, men vi vil arbeide vidare for sikre at det kjem på plass ei betre ordning for Milla-Sofie og andre barn som treng briller, seier Støre.

