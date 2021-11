Tilsyn med helsevesenet i Kongsberg-saka: Fått inn stor mengde dokument

innenriks

Fristen for å sende inn dokumentasjon var måndag 8. november.

– No vil vi sørgje for ein grundig gjennomgang og vurdering av det som har komme inn. Eg ser ikkje bort frå at vi kan komme til å be om meir informasjon frå helsetenestene, seier konstituert fylkeslege Helga Arianson i ei pressemelding.

Ho understrekar at saka har høg prioritet, men at Statsforvaltaren i Oslo og Viken vil bruke den tida saka krev. Helsetilsynets krav til behandlingstid i tilsynssaker er seks månader.

Tilsynssaka gjeld Kongsberg kommune og Vestre Viken helseføretak. Statsforvaltaren bad om informasjon om kontakten den sikta har hatt med helsevesenet frå januar 2018 og fram til i dag.

Espen Andersen Bråthen (38) er sikta for å ha drepe fem menneske i angrepet i Kongsberg onsdag 13. oktober. Han har erkjent dei faktiske forholda, men ikkje teke stilling til skuldspørsmålet.

Bråthen er framleis på lukka psykiatrisk helseinstitusjon, og er kravd varetektsfengsla i fire nye veker.

