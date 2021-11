Trine Skei Grande går til kommunikasjonsbransjen

innenriks

Etter ti år som folkevalt på Stortinget er den tidlegare Venstre-leiaren klar for ein ny jobb. Torsdag vart det klart at ho går inn som partnar og rådgivar i kommunikasjonsbyrået Footprint, skriv Dagens Næringsliv.

Der skal ho jobbe med klima og omstilling.

Selskapet beskriv seg sjølv som eit «klimabyrå som utelukkende går inn i prosjekter som bidrar til raskere, lønnsom omstilling».

– Dette er ein sjanse til å jobbe med det eg har eit stort hjarte for – små og store bedrifter – og sørgje for at vi har eit næringsliv som er berekraftig og vekstkraftig framover, seier Grande.

Trine Skei Grande var Venstre-leiar frå 2010 til 2020 og fast valt inn på Stortinget frå 2005 til 2021. Ho har mellom anna vore kulturminister (2018 til 2020) og kunnskapsminister (2020).

(©NPK)