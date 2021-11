VG: Vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

innenriks

Opplysningane skal ha komme fram på eit møte mellom Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og kommunane i landet torsdag ettermiddag, skriv VG.

Formålet var å orientere om nye koronatiltak.

«Boosterdose»og koronapass

Dette skal vere dei nye tiltaka, får VG opplyst frå kjelder:

* Alle over 18 år skal få tilbod om ein tredje vaksinedose, ein såkalla «boosterdose». Det har ikkje vorte gitt eit tidsperspektiv på dette.

* Uvaksinerte over 18 år som bur saman med nokon som er smitta, må ta daglege heimetestar i sju dagar, eller PCR-testar annankvar dag i same periode.

* Kommunane må førebu seg på at koronapass kan bli innført innanlands og bli eit verktøy for kommunane.

FHI: Reknar med tredje dose

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, seier til TV 2 at FHI reknar med at ein tredje dose vil bli innført. Det er ikkje bestemt når og for kven.

– Det er ganske mange det kan bli ei stund til det blir aktuelt for, fordi det skal ha gått seks månader frå andre dose til tredje dose, seier Stoltenberg.

