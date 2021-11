innenriks

Det kjem fram i Folkehelseinstituttets faglege grunnlag som er overlevert Helsedepartementet.

Førebels ser det ikkje ut til at vernet etter to vaksinedosar er svekt blant dei under 65 år, men aukande smitte i samfunnet aukar risikoen for at fleire blir smitta og alvorleg sjuke, heiter det vidare.

Ein oppfriskingsdose til denne gruppa kan auke vernet, men effekten og varigheita er usikker.

