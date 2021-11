Far dømt for gjentekne valdtekter av fem år gammal son

innenriks

Overgrepa skjedde ifølgje tiltalen mellom 2012 og 2013 i ein kommune på Austlandet då guten var fem–seks år gammal.

Kommunen fatta ifølgje den ferske tingrettsdommen i 2013 akuttvedtak om omsorgsovertaking fordi dei meinte at guten hadde vore utsett for omsorgssvikt av foreldra sine. Han har seinare budd i fleire beredskapsheimar og fosterheim. Det var først i 2019 at guten fortalde fosterforeldra sine om at faren hadde utsett han for seksuelle overgrep då dei budde saman. Overgrepa skjedde ifølgje dommen oftast medan mora ikkje var heime, og dei var ofte kamuflerte som leik.

I retten nekta faren, som no er i 50-åra, straffskuld. Han sa at det som står i tiltalen, ikkje har skjedd, men vart likevel ikkje trudd av tingretten.

Mannen vart i 1990 dømt for å ha valdteke ein fem år gammal gut, og i 1997 vart han dømt for blotting overfor to jenter og ei kvinne.

Han sit i dag i fengsel etter at han i 2018 vart dømt til tre års fengsel for å ha valdteke kusina si over ein treårsperiode frå ho var 12 år gammal. Dommen på fire og eit halvt års fengsel for overgrepa mot sonen er ein tilleggsdom til dette.

Retten meiner at rett nivå på den samla straffa for overgrepa mot sonen og kusina er på sju og eit halvt års fengsel, der dei tre åra han allereie er dømt for i 2018 skal trekkjast frå.

