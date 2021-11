Fleirtal i Søgne og Songdalen vil ut av Kristiansand kommune

innenriks

Målinga som Respons Analyse har gjort for Fædrelandsvennen, viser at det er fleirtal i både Søgne og Songdalen for å splitte opp Kristiansand kommune.

Dei to gamle kommunane vart ein del av Kristiansand kommune under kommunesamanslåinga i 2017.

I den nye undersøkinga svarer 59 prosent i gamle Søgne at dei er for at dei skal skiljast ut som eigen kommune. Talet for gamle Songdalen er 54 prosent. I begge dei tidlegare kommunane er det 31 prosent som er imot.

Under folkeavstemminga i 2016, var det 62,5 prosent som ville at Søgne skulle bestå som eigen kommune. I Songdalen var det 57 prosent.

Det er til sjuande og sist bystyret i Kristiansand som avgjer saka, som er i tråd med regjeringas Hurdalsplattform. Der står det at det er kommunestyret i den nye kommunen som avgjer.

