Helse Nord-Trøndelag aukar beredskapen

– Vi er bekymra for utviklinga der vi ser at fleire av kommunane i helseregionen vår har auka smitte. I tillegg har vi ein situasjon der St. Olavs hospital har ein pressa kapasitet og kan ha behov for avlasting frå sjukehusa våre, skriv kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i ei pressemelding.

Ifølgje han er det grunn til å tru at Sjukehuset Levanger og Sjukehuset Namsos kan få utfordra kapasiteten sin dersom helseføretaket og innbyggjarane ikkje klarer å bremse smitteutviklinga, skriv Adresseavisen.

Karlsen understrekar at det er viktig at publikum etterlever tilrådingar og retningslinjer frå nasjonale styresmakter.

