Meteor lyste opp himmelen over Sør-Noreg

VG skriv at dei har fått melding frå fleire personar som har observert ein meteor. Meldingane har komme frå Innlandet, Østfold og Rogaland.

Norsk meteornettverk stadfestar overfor avisa at eit av kameraa deira har fanga opp meteoren. Steinar Midtskogen i nettverket seier at han trur meteoren var best å sjå på Sørvestlandet, rundt Haugesund.

– Han tilhøyrer ein meteorsverm som heiter Dei sørlege tauridane. Det er meteorar som synest å komme ut frå stjernebiletet Tyren. Det er noko som skjer kvart år, men denne var spesielt kraftig til å tilhøyre den meteorsvermen, seier Midtskogen til NRK.

Ifølgje utrekningane til nettverket brann meteoren heilt opp då han fall ned over havet eit stykke vest for Bergen.

Midtstein seier det blir fleire høve til å sjå meteorar i november og desember. Årsaka er at jorda passerer gjennom eit område med ein del støv og småstein som tilhøyrer kometar.

