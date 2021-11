Noreg heng etter Europa i 5G-utbygginga

innenriks

– Tala frå EU viser at ein større del av befolkninga i Europa har tilgang til 5G enn i Noreg. Det er derfor av stor betydning at ekombransjen i Noreg no held trykket i utbygginga som er starta, slik at Noreg ikkje sakkar akterut på dette heilt avgjerande området, seier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) i ei pressemelding.

På årets digitaliseringsindeks frå EU hamnar Noreg på femteplass i digitaliseringa blant europeiske land. Det er det same som i 2019 og 2018, medan vi i fjor låg på tredjeplass. Danmark toppar årets liste føre Finland på andreplass, Sverige på tredjeplass og Nederland på fjerdeplass.

Ifølgje rapporten hadde 5 prosent av dei folkesette områda i Noreg 5G-dekning i 2020, medan snittet i EU var på 14 prosent.

Nkom understrekar at 5G-utbygginga har skote fart i år etter at undersøkinga vart gjennomført, og at det vil truleg vere betydeleg høgare dekning i kommande år.

– Noreg har allereie over lenger tid hatt nokre av det beste breibands- og mobilnettet i verda, og det gjer det vanskeleg å halde forspranget kvart år, seier Espen.

