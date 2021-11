SV, MDG og Venstre meiner Noreg bør delta i oljestopp-allianse

innenriks

Beyond Oil and Gas Alliance (Boga) vart lansert på klimatoppmøtet i Glasgow torsdag. Det er Danmark og Costa Rica som står i spissen for initiativet. Også Sverige, Frankrike og Irland deltek.

Eit av hovudmåla er å jobbe for å fase ut produksjon av olje og gass på ein ordna måte. Danmark vedtok i fjor å stanse all leiting etter meir olje i den danske delen av Nordsjøen.

– Eg meiner vi bør slutte oss til denne alliansen, seier SVs Lars Haltbrekken til NTB. Han viser til at SV ønskjer å avslutte all ny leiteverksemd på norsk sokkel.

– Det er uhyre spennande og viktig at vi no får ein internasjonal allianse som ber land om å la olje og gass bli liggjande. Det er historisk og har ikkje skjedd før, legg han til.

Avviser krav frå klimaallianse

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har slått fast at det ikkje er aktuelt for regjeringa å melde Noreg inn i alliansen.

Ifølgje klimaministeren hjelper det ikkje om Noreg isolert sett reduserer oljeproduksjonen sin dersom verda totalt bruker like mykje olje og gass.

– Då vil etterspurnaden gjere at andre land aukar produksjonen sin, og klimagassutsleppa vil vere uendra, sa Barth Eide til NTB torsdag.

MDG: Noreg kan forhandle fram medlemskap

MDG meiner likevel at innmelding kan vere i tråd med regjeringas erklærte målsetjingar.

– Jonas Gahr Støre meiner at store investeringar i norsk olje og gass er ein viktig del av ein vellykka overgang til fornybar energi. Dersom han verkeleg meiner det, står det ingenting i vegen for at Noreg skal greie å forhandle fram ein medlemskap i Boga-alliansen, som nettopp har som mål å sørgje for eit vellykka, globalt grønt skifte, seier stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Venstre: Direkte uansvarleg

Stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, påpeikar at 1,5-gradersmålet står i fare for å ryke dersom oljeproduksjonen i verda held fram som planlagt.

– Situasjonen er så alvorleg at det er direkte uansvarleg å leite etter meir olje og gass. Regjeringa fører ein olje- og gasspolitikk som er i direkte konflikt med 1,5-gradersmålet, seier den tidlegare klima- og miljøministeren.

– Diskusjonen om klimapolitikk kan ikkje lenger berre handle om å redusere etterspurnaden etter fossil energi. Omstillinga går ikkje fort nok, og verda kan ikkje eingong brenne alle fossile ressursar vi har funne, seier Elvestuen.

(©NPK)