innenriks

Politiet i Agder melde først at det var to sakna surfarar, men kort tid seinare opplyste dei at den eine av dei to var funnen i god behald.

Ikkje lenge etter var òg den andre surfaren funne.

Politi, redningsskøyte, brannbåt og luftambulanse deltok i søket.

