Stoltenberg kallar intern FHI-usemje udramatisk

I Folkehelseinstituttets faglege grunnlag, som dei har overlevert Helsedepartementet, kom det fram at det herskar usemje internt i instituttet.

På pressekonferansen fredag seier Stoltenberg at det er full semje i FHI om at eit er rett å planleggje for ein oppfriskingsdose for dei mellom 18 og 64 år, og at dei over 65 år bør få ein oppfriskingsdose.

– Den uvissa som er reflektert her, er først og fremst noko som handlar om kva vi kommuniserer ut, om uvissa om kva for råd vi faktisk kjem til å gi om oppfriskingsdose til resten av befolkninga under 65 år, seier Stoltenberg.

Ho presiserer at det ikkje er snakk om ei stor usemje.

– Det er heilt udramatisk og vanleg at vi har den typen diskusjonar, men det er ikkje alltid at vi beskriv det i detalj i eit oppdragssvar slik vi har gjort her. Vi gjorde det her fordi det gjekk veldig raskt, så vi fekk ikkje avklart det internt før det gjekk ut, seier Stoltenberg.

