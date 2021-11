Uvaksinerte får plikt til å teste seg når husstandsmedlemmer får påvist korona

innenriks

Denne plikta vil gjelde frå 16. november.

– Dersom du er uvaksinert og bur saman med ein som får påvist korona, må du teste deg kvar dag med sjølvtest eller annankvar dag med PCR-test i sju dagar. Testplikta gjeld heilt til det har gått sju dagar etter siste gong dei hadde nærkontakt. Dette er ikkje berre ei tilråding, men ei plikt, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Dersom den som bur saman med ein smitta er vaksinert, blir det tilrådd to testar (sjølvtest eller PCR-test) i same periode. Det blir òg tilrådd at alle under 18 år som bur med ein som er smitta, følgjer det same testregimet som for uvaksinerte.

Bur du med ein som er smitta, bør du vere heime til du har fått negativt svar på den første testen.

