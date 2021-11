Forsking: Overraskande mykje miljøgifter i ikkje-økologisk middelhavskosthald

innenriks

Det viser ein studie nyleg publisert i The American Journal of Clinical Nutrition, der forskarar frå Universitetet i Oslo var med.

27 friske studentar fekk målt nivået av ulike miljøgifter i urinen medan dei åt sitt vante, vestlege kosthald. Deretter vart dei sette på middelhavskosthald i to veker. Dei åt dei same rettene, men vart delt i to grupper ved loddtrekking: Éin fekk berre økologisk framstilt mat, medan den andre gruppa åt mat framstilt på vanleg vis.

Nye prøver teke av deltakarane ved slutten av tovekersperioden, viste at mengda miljøgiftrestar i urinen var redusert med rundt 90 prosent for dei som åt økologisk middelhavskost.

Hos dei som åt konvensjonelt middelhavskosthald, vart det derimot målt eit høgare nivå av dei ulike miljøgiftene enn før. Det varierte frå dobbelt så mykje til rundt fire gonger høgare enn då dei følgde det vanlege kosthaldet sitt.

– Det var litt overraskande at forskjellane var såpass store, seier professor i medisin Per Ole Iversen ved avdeling for ernæringsvitskap ved Universitetet i Oslo til NTB.

Åtvarar ikkje

Sjølv om tala gir ein klar indikasjon på at det var mindre miljøgifter i økologisk dyrka mat, vil ikkje forskarane gå ut med bastante konklusjonar. Dei vil verken åtvare mot konvensjonell middelhavskost, eller rå folk til å byte til økologiske produkt.

– Eg meiner studien vår er robust, men vi treng meir forsking og studiar på større befolkningsgrunnlag, seier Iversen.

– Vi veit til dømes ikkje kva som vil påverke helsa mest viss ein et middelhavskost på lang sikt. Er det at ein får i seg rettare og betre næringsstoff enn ved eit vanleg vestleg kosthald, eller at ein får i seg meir av miljøgiftene det viktigaste, spør han.

Han minner om at dei fleste restar av plantevernmiddel i mat ligg godt under dei maksimalt tillatne restmengdene.

– Kva er det best å gjere, då, basert på resultata frå denne undersøkinga?

– Har ein eit kosthald ein er fornøgd med og fungerer bra, trur eg ein kan ta det med ro. Til så lenge vil vi tilrå dei norske kosthaldsråda, med fem om dagen og nok fysisk aktivitet.

Verd å tenkje på

Studien har elles ikkje kontrollert for andre moglege kjelder til miljøgiftene. Vi kan òg få i oss slike via lufta vi pustar inn, eller når vi bruker kosmetikk – som hudkremar.

Iversen seier det er verd å tenkje litt gjennom kva ein får i seg generelt, og særleg viss ein har eit einsidig kosthald.

Fleire av miljøgiftene dei fann i testane, er kjent for, eller mistenkte for, å påverke hormon i kroppen. Forskarar meiner slike stoff kan svekkje immunforsvaret og kanskje òg påverke evna til å få barn. Kjem hormona ut av balanse, kan dei òg påverke barns vekst og utvikling på ein dårleg måte.

Samtidig inneheld fleire av vekstane vi et – og vernar med plantevernmiddel – mange viktige næringsstoff, vitamin og mineral.

Ikkje mål i Noreg

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) utgjorde økologisk jordbruk berre 4,6 prosent av samla jordbruksareal i Noreg i 2020. Delen har lege mellom 4,7 og 5,1 prosent dei siste ti åra, og er langt unna målet styresmaktene ein gong hadde om å nå 15 prosent økoareal innan 2020.

Til samanlikning er Sverige, som best i Norden, oppe på over 20 prosent no, med eit klart mål om 30 prosent innan 2030. EU generelt har mål om at landbruket skal vere 25 prosent økologisk innan 2030.

Interesseorganisasjonen Økologisk Noreg er blant dei som har uttalt at målet om minst 15 prosent produksjon og forbruk av norsk økologisk mat må gjeninnførast. Ifølgje dei er det betydeleg omsetningsauke for økologiske matvarer i 2020.

Leiar i Økologisk Noreg, Markus Hustad, meiner styresmaktene i Noreg burde ta ansvar og leggje til rette for ein langt større del økologisk landbruk i Noreg.

– Vi meiner det offentlege må gå føre og kjøpe inn meir økologisk mat, slik ein har gjort i Sverige og Danmark. Det kunne auka inntektsmoglegheitene til norske bønder som kunne produsert meir av den økologiske maten vi i dag importerer, seier Hustad.

– Vi heiar på den norske bonden og vil sjølvsagt at folk skal ete meir frukt og grønt, seier Hustad, og tilrår folk å velje økologisk og norsk.

– I kombinasjon kan giftstoff vere farleg òg langt under dagens grenseverdiar. Vi har derfor laga ei liste over dei matvarene med mest giftrestar, der ein helst bør velje økologisk. Mindre sprøytegifter er òg bra for naturen og livsviktige insekt som bier.

