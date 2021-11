Ap, Sp og SV i gang med krevjande budsjettforhandlingar

innenriks

Startskotet for budsjettforhandlingane gjekk nokre timar etter at SV hadde lagt fram det alternative statsbudsjettet sitt.

Der legg SV opp til betydelege endringar, særleg når det gjeld klima og omfordeling, i forhold til budsjettforslaget frå regjeringa.

Mellom anna vil SV auke skattane med 23 milliardar kroner, kutte 30 milliardar kroner i fossile tilskot, innføre ei ny omstillingsavgift for oljenæringa og setje av 40 milliardar kroner til grøne satsingar.

SV vil òg kople krav om profittfri velferd til forhandlingane.

Krevjande

Den kommande veka kan dermed bli krevjande for forhandlarane.

– Vi har lagt opp eit tidsskjema som gir oss korte fristar. Vi ønskjer å jobbe raskt og effektivt denne veka, så får vi sjå kor langt vi kjem, seier Eigil Knutsen frå Arbeidarpartiet, som er leiar i finanskomiteen.

Komiteen har i utgangspunktet frist til 26. november med innstillinga si. Det betyr at dei tre forhandlarane må vere samde seinast i midten av neste veke for at resten av komiteen skal kunne få seie sitt.

Fristen har allereie vorte utsett éin gong.

– Vi er alle innstilte på å komme i mål, seier Knutsen. Han presiserer at det er viktig å halde oppe ein god balanse mellom budsjettet som ligg i tilleggsnummeret til regjeringa, og SVs krav.

Vil ikkje stresse

– Vi ønskjer å ha respekt for resten av Stortinget òg, som skal behandle fagbudsjetta. Men som alltid i budsjettforhandlingar tek det den tida det tek, seier Knutsen.

2. desember skal det etter planen vere budsjettdebatt i Stortinget.

SV lèt seg likevel ikkje stresse.

– Vi er innstilte på å komme i hamn, men vi lèt oss ikkje stresse av fristane, seier SVs forhandlar Kari Elisabeth Kaski.

– Vi går inn her med det alternative budsjettet vårt og tydelege prioriteringar. Det viktigaste for oss er å komme fram til ei god semje som kuttar klimagassutslepp, omstiller Noreg i ei grønare retning og får ned dei økonomiske forskjellane mellom folk, understrekar ho.

Avstand

I regjeringsforhandlingane i Hurdal, som SV som kjent trekte seg frå, skal det ha vore stor avstand mellom særleg Senterpartiet og SV.

Spørsmålet som heng over forhandlingane, er om SV vil få meir gjennomslag i Stortinget enn dei fekk i Hurdal.

På spørsmål frå NTB om kva som kan bli den store nøtta i forhandlingane, svarer Sp-forhandlar Sigbjørn Gjelsvik:

– Det får vi sjå. Dei skal leggje fram krava sine no, og så får vi ta det derfrå.

(©NPK)