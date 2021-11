Raudt kritiserer SV for manglande feriepenge-krav

innenriks

Ifølgje VG skuldar stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson SV for rått politisk spel. Han seier at dei som taper på dette, er dei som har fått dagpengar det siste året.

– Først vart dei svikta at Solberg-regjeringa som ikkje ville love feriepengar til dei som gjekk ledig under pandemien. Så braut Ap løftet sitt frå valkampen om å få dette på plass. Og no seier SV at dei ikkje vil prioritere løfte som Ap har komme med. Tredobbel svikt, seier Kristjánsson til VG.

SV-leiar Audun Lysbakken har gjort det klart at SV ikkje kjem til å leggje fram krav i forhandlingane om saker regjeringa allereie har lova å gjennomføre.

– Jobben vår er å leggje fram krav regjeringa ikkje har lova å gjennomføre, seier han.

(©NPK)