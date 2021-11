SVs skattebombe: Krev 23 milliardar meir

innenriks

Det går fram av SVs alternative statsbudsjett, som vart lagt fram måndag formiddag.

I det alternative budsjettet, går SV inn for å auke det totale skatte- og avgiftsnivået i Noreg med 22,9 milliardar kroner samanlikna med det regjeringspartia Ap og Sp har lagt opp til i tilleggsnummeret sitt til budsjettet.

Samanlikna med det opphavlege budsjettforslaget frå Solberg-regjeringa, er det snakk om ein auke på 29,5 milliardar kroner.

Oppteke av fordelinga

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski meiner for sin del at dette totalnivået er «irrelevant» for folk flest.

– Det som har noko å seie, er kor mykje folk flest må betale i skatt, kor mykje næringslivet må betale i skatt, og kva fordelinga er mellom desse, seier Kaski til NTB.

– Og med SVs opplegg vil folk flest få skattekutt, medan dei med dei største inntektene og største formuane må betale meir.

Kaski viser til at dei som tener mindre enn 600.000 kroner i året, får kutt i inntektsskatten med SVs opplegg. Dei som tener over 600.000, vil derimot få noko høgare skattenivå i snitt.

I tillegg foreslår SV å auke formuesskatten og utbytteskatten.

Vil reversere kutta

Den borgarlege regjeringa kutta det totale skatte- og avgiftsnivået i Noreg med om lag 37 milliardar kroner frå 2013 til 2021.

Dei skatte- og avgiftsaukane som SV foreslår no, er berre eit første steg på vegen til reversering av kuttet til Solberg-regjeringa, åtvarar Kaski. Ho vil på sikt nulle ut heile kuttet frå 2013 – og vel så det.

– Vi har sagt at vi skal auke skattenivået, også over det Solberg-regjeringa har kutta. Vi må auke skatteinngangen, både for å få ned forskjellane i Noreg og for å byggje ut velferda, seier Kaski til NTB.

Høgre og Frp er derimot bekymra.

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi kallar SV-forslaget eit «skattesjokk» for folk som eig eigen bustad og er avhengig av bilen i kvardagen, medan Høgres Nikolai Astrup skuldar SV for å sleppe «en skattebombe over bedriftene».

– SVs forslag til alternativt statsbudsjett vil vere svært skadeleg for det grøne skiftet i privat sektor, åtvarar han.

Omstillingsavgift

I det alternative budsjettet, går SV òg inn for å innføre ei ny produksjonsavgift for olje- og gassnæringa på norsk sokkel.

Inntektene frå avgifta, som er berekna til 43 milliardar kroner på årsbasis, skal gå til eit nytt grønt omstillingsfond.

Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn meiner forslaget er ei rein omgåing av handlingsregelen.

– SV seier sjølv at oljeselskapa «har råd til det», altså vil det ikkje påverke oljeverksemda eller utsleppa. Det er med andre ord berre ein auke av oljepengebruken, forkledd som klimapolitikk. Det vil gi høgare prisvekst og dermed høgare rente for folk, seier han.

Kaski avviser derimot blankt at SV no tek eit steg vekk frå handlingsregelen.

– Det er eg heilt usamd i, seier ho.

– Her hjelper vi heller oljeselskapa med å prioritere pengar til grønare prosjekt.

