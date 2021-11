Statsadvokaten trekkjer sak mot idrettsprofil tiltalt for vald og overgrep

innenriks

Dermed blir dommen frå Nedre Romerike tingrett ståande, der han vart frifunnen.

– Påtalemakta har etter bevisføringa vår for lagmannsretten, som langt på veg vart avslutta, kommen fram til at vi vurderer dommen til tingretten som rett. Vi har etter dette vedteke å trekkje saka, seier statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten til Romerikes Blad.

Forsvararane til mannen, advokatane Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland, seier at han er svært letta over at saka blir trekt.

– Saka har vore ei stor belastning for klienten vår og heile familien som er knytt til heile sakskomplekset, seier forsvararane til VG.

Mannen i 40-åra var tiltalt for fysisk og psykisk vald mot den dåverande kona si, og dessutan fleire valdtekter. Mannen nekta straffskuld.

