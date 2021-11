Tromsø kommune utset innføring av koronasertifikat

innenriks

Ordførar Gunnar Wilhelmsen stadfestar utsetjinga til TV 2.

– Det er veldig forståeleg at det tek tid å få på plass forskrifta, og det er bra om vi får det på plass før helga, seier Wilhelmsen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sa søndag at det er fleire avgjerder som må på plass før koronasertifikatet kan takast i bruk.

– Regjeringa må fastsetje ei forskrift på dette, og så må vi jobbe for å få på plass dei tekniske løysingane. Og så må arrangørane leggje til rette for å kunne ta det i bruk, sa han.

Regjeringa opplyste fredag at dei opnar for at kommunane kan ta i bruk lokale koronapass for å forhindre nedstenging.

Tromsø har den siste tida hatt eit stort smittetrykk. Det siste døgnet er det registrert 75 nye koronatilfelle. Det går òg føre seg eit smitteutbrot på Universitetssjukehuset Nord-Noreg.

Fire pasientar og fem tilsette ved hjartemedisinsk avdeling på UNN i Tromsø har fått påvist koronasmitte, skriv Nordlys.