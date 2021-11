innenriks

Fram til no har tilrådinga vore at oppfriskingsdosen blir gitt seks månader etter dose to. For å auke vaksinasjonstakten, har FHI opna for at intervallet kan bli fem månader.

– Å korte ned intervallet mellom andre og tredje vaksinedose vil vere til hjelp for å auke immuniteten for dei over 65 år, seier smittevernlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

Oppfriskingsdosar til helsepersonell under 65 år skal framleis givast seks månader etter dose to.

(©NPK)