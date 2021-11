FHI trur ny deltavariant i Trondheim vil ta over i heile landet

innenriks

Britiske forskarar har påvist at varianten har spreier seg lettare enn andre deltavariantar, og det er venta at varianten vil bli dominerande der. Det same vil truleg skje i Noreg, melder NRK.

– Eg trur han vil ta over sjølv om han berre har eit lite konkurransefortrinn i forhold til dei andre deltavariantane, seier seksjonsleiar i Folkehelseinstituttet, Karoline Bragstad.

Det er ikkje noko som tyder på at vaksinane bit dårlegare på denne varianten eller at den gir meir alvorleg sjukdomsforløp.

Ein av fire tilfelle

I ei pressemelding skriv òg Trondheim kommune at varianten, som blir kalla AY. 4.2., er meir smittsam enn tidlegare kjende deltavariantar, men ikkje meir farleg.

64 prosent av tilfella av denne varianten er påvist i Trøndelag. Av 81 analyserte prøver i Trøndelag sidan 1. oktober, utgjer varianten 26 prosent av prøvene.

– FHI opplyser at dei har mange prøver frå Trøndelag til analyse og må vente på dei nyaste resultata for å seie om smitteauken i Trøndelag er driven av AY. 4.2., skriv Trondheim kommune i pressemeldinga.

Endrar ikkje strategi

Det blir ingen endringar i Trondheims strategi mot smittespreiinga som følgje av denne varianten.

Det er frå før kjent at deltavariantar kan gi auka smitte blant barn, det gjeld òg denne nye varianten.

– Vi ikkje har registrert at denne undervarianten fråvik det vi elles observerer. Vi veit ikkje kva pasientar som har denne varianten, men den utgjer ein firedel av tilfella i veke 43, utan at vi opplevde utvikling som skilde seg ut, seier kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune.

