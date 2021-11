Huitfeldt uroa over etnisk profilering i Etiopia: – Totalt uakseptabelt

innenriks

– Vi er svært bekymra over etiopiske styresmakters vilkårlege arrestasjonar og internering av tusenvis sivile, inkludert barn, med etnisk tilhøyrsel til Tigray og Oromia. Slik etnisk profilering er totalt uakseptabelt, seier Huitfeldt.

Ho seier at UD er i kontakt med styresmaktene i Etiopia om situasjonen.

– Dei etnisk motiverte, og heilt utilbørlege, tiltaka som etiopiske styresmakter og frivillige utset sivile for rammer òg andre lands borgarar, under dette norske, seier utanriksministeren.

I Etiopia nærmar Tigray-#folk frigjeringsfront (TPLF) og Oromofolkets frigjeringshær (OLA) seg hovudstaden Addis Abeba. FN åtvara nyleg om at det er stor fare for at Etiopia blir kasta ut i ein meir omfattande borgarkrig, og dei har teke til orde for våpenkvile i landet.

Regjeringa til fredsprisvinnar Abiy Ahmed Ali har tidlegare avvist alle skuldingar om krigsbrotsverk og etnisk profilering.

