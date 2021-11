Inga EU-støtte til CO2-fangst på Klemetsrud: – Skuffa og overraska

innenriks

Anlegget Fortum Oslo Varme er ikkje blant dei sju prosjekta som tysdag vart valde ut til å få økonomisk støtte frå EUs innovasjonsfond.

Opphavleg søkte dei om 3 milliardar kroner, men reduserte i sommar summen til 1,8 milliardar kroner for å auke sjansen for å få tildelt støtte.

Det var altså ikkje nok til å overtyde EU-ekspertane.

Direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt seier til E24 at dei både er skuffa og overraska.

– Tildelinga viser at EU ønskjer å satse på CO2-fangst, og då synest vi det er overraskande at EU-kommisjonen legg bort prosjektet vårt, som er ferdig modna og har med seg sikker delfinansiering og eit lager med stadfesta plass, seier Bjerkås.

– Skuffa og overraska

Ho seier at dette ikkje blir slutten på prosjektet og at dei no vil diskutere vegen vidare saman med staten og Oslo kommune.

– No har vi ikkje fått støtte, så då må vi sjå på alternative løysingar. Kva det er, er det for tidleg å seie noko om, seier ho.

Fortums plan er å fange CO2 frå forbrenningsanlegget til selskapet på Klemetsrud i Oslo. Dette skal deretter lagrast permanent under havbotnen på norsk sokkel.

Investeringa på Klemetsrud er totalt berekna til å koste 6,8 milliardar kroner, og Fortum skal sjølv bidra med 800 millionar kroner.

Ber regjeringa opne lommeboka

Miljøstiftinga Zero meiner avslaget er dårleg nytt for norske klimamål, og dei ber regjeringa om å opne lommeboka.

– Regjeringa sit no og forhandlar med SV om budsjettsemje. Skal desse partia levere på løfte om å kutte utslepp, ta ei aktiv rolle i å byggje ny industri og satse på CCS, er det no det gjeld, meiner dagleg leiar Sigrun Gjerløw Aasland i Zero.

Frp-nestleiar Ketil Solvik-Olsen meiner likevel at EU-avslaget bør vere eit tydeleg signal til regjeringa om å skrinleggje planane om økonomisk støtte.

– Frp har vore tydelege på at det er feil ressursbruk av Ap og Sp når dei no vil bruke store summar på ein teknologi som, viss lykkast, i all hovudsak vil profittere nokre få store utanlandske selskap, men der norske skattebetalarar vil ta uforholdsmessig høg risiko viss prosjektet mislykkast, seier han i ei fråsegn til NTB.

– Når EU no avslår økonomisk støtte til prosjektet, så må det òg bety at interessa deira for dette som eit klimatiltak er låg, meiner Solvik-Olsen.

