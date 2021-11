MDG og Frp kritiserer avgiftshoppet til regjeringa

innenriks

– Det er frykteleg klønete og firkanta byråkrati at dei som har kjøpt bil blir påført ei kjempestor ekstrarekning berre fordi det tek ekstra lang tid før bilane deira blir leverte, mellom anna på grunn av korona. Det er ikkje sånn ein får folk med på fornuftig klimapolitikk, seier Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grøne til NRK.

Eingongsavgifta blir auka for bensinbilar og hybridbilar i regjeringsforslaget til statsbudsjett for neste år. Den rammar òg dei som bestilte hybridbil før forslaget vart kjent. Mellom 15.000 og 20.000 bilkjøparar risikerer ei ekstrarekning på opptil 80.000 kroner.

Solberg-regjeringa foreslo avgiftshoppet. Støre-regjeringa vil behalde det.

– Dessverre er mange tusen veljarar i distriktet rett og slett vorte lurte. Her blir mange tusen ramma av ein veldig urimeleg avgiftsauke, seier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.

– Vi har ikkje lurt nokon. Vi arva eit budsjett frå Høgre der både bruk og kjøp av bilar vart dyrare. Vi reverserte avgiftene på bruk av bil, men gjorde ikkje det same på kjøp av bil. Så avgiftene på bil blir omtrent det same som dette året her, seier statssekretær Lars Bartnes (Sp).

