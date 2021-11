Mattilsynet fann regelbrot i over halvparten av dyrehalda dei besøkte

innenriks

Frå nyttår til utgangen av august gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1.971 dyrehald. Tilsynet avdekte regelbrot i 53 prosent av besøka, opplyser dei i ei pressemelding.

Tilsynet presiserer likevel at delen brot må vurderast i lys av at dyrehald som tilsynet meiner har størst risiko for dårleg dyrevelferd, oftare får tilsyn enn andre.

Talet på brot på regelverket var høgast i storfehald, med brot i 69 prosent av sakene.

– Sjølv om det er få alvorlege brot på lova blant desse, er den høge delen brot innanfor storfeproduksjon noko Mattilsynet ser alvorleg på, siger seksjonssjef Torunn Knævelsrud for dyrevelferd i Mattilsynet.

Tilsynet har trappa opp delen uvarsla tilsyn. 67 prosent av tilsyna var ikkje varsla på førehand.

– Uvarsla inspeksjonar er viktige for at vi skal få sjå dei faktiske forholda i eit dyrehald. EU-regelverket seier at uvarsla tilsyn skal vere hovudregelen, siger Knævelsrud.

(©NPK)