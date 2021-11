Oslo-juletre felt – skal sendast til London

innenriks

– Treet er eit symbol på at vi treng kvarandre og må vere der for kvarandre. Gåva til Londons innbyggjarar er vald ut og gitt med mykje kjærleik og mykje omtanke. Eg håpar ho blir teken imot som eit symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, seier Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) i ei pressemelding.

Treet skal no fraktast til London, der det skal tennast på Trafalgar Square torsdag 2. desember.

Tradisjonen med norsk julegran til London vart etablert i 1947 som takk til det britiske folket for hjelp til Noreg under krigen. Kvart år sidan har ei høgreist gran vorte hoggen i Oslos skogar rundt midten av november og skipa over Nordsjøen.

(©NPK)